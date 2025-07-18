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У Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность

First News Media10:40 - Сегодня
У Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность

У президента США Дональда Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность, которая часто встречается у людей старше 70 лет, но в целом глава государства «в отличном состоянии здоровья», сообщили в пресс-службе Белого дома.

У президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность, заболевание, характерное для пожилых людей, сообщили в Белом доме в четверг.

Диагноз был поставлен после того, как Трампа обследовали из-за "легкой отечности" ног.

"Важное уточнение: признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь также объяснила появление синяков на руке Трампа. Это связано с частыми рукопожатиями и применением аспирина, сказала Левитт.

"Это известный и безвредный побочный эффект аспириновой терапии", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

По словам Левитт, раскрытие информации о медицинском обследовании Трампа сделано с целью развеять недавние спекуляции о состоянии здоровья 79-летнего политика.

Левитт не уточнила, когда Трамп впервые заметил отеки на ногах.

В апрельском заключении медиков этот диагноз не указан. В апреле Трамп прошел комплексный медосмотр у более чем десятка медицинских специалистов, после чего был опубликован трехстраничный отчет, в котором нет диагноза хроническая венозная недостаточность.

Тогда врач Трампа Шон Барбабелла определил, что суставы и мышцы президента имеют полный диапазон движения, кровоток нормальный и отеков нет.

В этот раз Левитт, зачитывая письмо Барбабеллы, отметила, что хроническая венозная недостаточность - это распространенная патология у людей старше 70 лет.

Она заверила, что президент США "остается в хорошем состоянии здоровья".

Хроническая венозная недостаточность – патологическое состояние, при котором нарушается отток венозной крови из нижних конечностей.

Сосудистый хирург из Mass General Brigham Анаита Дуа говорит, что вылечить ее невозможно.

"У подавляющего большинства людей, включая, вероятно, и президента США, она протекает в легкой или средней форме", - сказала специалист.

Источник: Euronews

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