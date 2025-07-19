Выход из ДНЯО или обогащение урана: Иран рассматривает варианты ответа на усиление против него санкций

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или приступить к обогащению урана до уровня выше 60% в случае ужесточения режима санкций против Тегерана.

Об этом заявил представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского однопалатного парламента) Эбрахим Резаи.

«На данный момент Иран добровольно приостановил лишь реализацию дополнительного протокола [о сотрудничестве с МАГАТЭ] и остается участником ДНЯО, но если давление будет продолжаться, то на повестке дня может быть выход из договора, обогащение урана выше 60%, производство и экспорт современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества», - отметил он.

Источник: ТАСС