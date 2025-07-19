 Выход из ДНЯО или обогащение урана: Иран рассматривает варианты ответа на усиление против него санкций | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Выход из ДНЯО или обогащение урана: Иран рассматривает варианты ответа на усиление против него санкций

First News Media13:25 - Сегодня
Выход из ДНЯО или обогащение урана: Иран рассматривает варианты ответа на усиление против него санкций

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или приступить к обогащению урана до уровня выше 60% в случае ужесточения режима санкций против Тегерана.

Об этом заявил представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского однопалатного парламента) Эбрахим Резаи.

«На данный момент Иран добровольно приостановил лишь реализацию дополнительного протокола [о сотрудничестве с МАГАТЭ] и остается участником ДНЯО, но если давление будет продолжаться, то на повестке дня может быть выход из договора, обогащение урана выше 60%, производство и экспорт современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества», - отметил он.

Источник: ТАСС

Поделиться:
296

Актуально

Xроника

В Ханкенди началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского ...

Политика

Президент: Азербайджан - страна, развивающая зеленую энергетику

Политика

Баку и Исламабад обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Общество

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

В мире

Пашинян пригласил Пезешкиана в Армению

Вооруженные столкновения в Эс-Сувейде привели к гибели 940 человек

Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Орбан: Венгрия не примет сверстанный для Украины бюджет ЕС

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

В Турции арестован главред издания, опубликовавшего карикатуры на пророков

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала - ОБНОВЛЕНО

В России хотят ограничить суммы переводов мигрантов за рубеж

В Украине заявили, что лица, убившие в Киеве по заданию ФСБ РФ украинского полковника, являлись гражданами Азербайджана - ФОТО

Последние новости

Президент: Азербайджан - страна, развивающая зеленую энергетику

Сегодня, 17:40

Президент Ильхам Алиев: Шушинский медиафорум уже приобрел статус традиционного

Сегодня, 17:33

Пашинян пригласил Пезешкиана в Армению

Сегодня, 17:30

В Ханкенди началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума - LIVE

Сегодня, 17:20

Вооруженные столкновения в Эс-Сувейде привели к гибели 940 человек

Сегодня, 17:15

Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Сегодня, 17:10

Орбан: Венгрия не примет сверстанный для Украины бюджет ЕС

Сегодня, 16:55

Сотрудники МЧС спасли тонущего молодого человека в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

Армянская церковь не обладает уровнем нравственности даже IT-компании: интересные аналогии от Пашиняна

Сегодня, 16:30

Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр

Сегодня, 16:15

В Гяндже избили до смерти 22-летнюю девушку, задержан ее отец

Сегодня, 15:55

До конца этого года в селе Тезебина Ходжалинского района будет построено 197 частных домов

Сегодня, 15:40

В Лос-Анджелесе более 20 человек пострадали при наезде автомобиля

Сегодня, 15:20

Баку и Исламабад обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Сегодня, 15:10

Восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на юге Ирана

Сегодня, 15:00

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

Сегодня, 14:40

Ребенок родился в самолете, летевшем из Стамбула в Ташкент

Сегодня, 14:25

AZAL вошел в пятерку лидеров авиационного рынка Грузии

Сегодня, 14:15

Марков: Шушинский медиа-форум - уникальная возможность услышать мнение лидера страны-победителя

Сегодня, 14:10

Азербайджанскую диаспору Подмосковья скорее всего распустят, заявляет ее глава

Сегодня, 14:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45