Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Палата представителей Конгресса США большинством голосов не дала заблокировать, и таким образом в дальнейшем поддержала продолжение выделения военной помощи Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter конгрессмена-республиканца Дона Бейкона.

Отмечается, что соответствующее решение Палата представителей США поддержала 353 голосами конгрессменов, против выступили 76.

«Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов проголосовала за продолжение предоставления военной поддержки Украине - 353 против 76», - отметил он.