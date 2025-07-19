 Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

First News Media17:10 - Сегодня
Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Палата представителей Конгресса США большинством голосов не дала заблокировать, и таким образом в дальнейшем поддержала продолжение выделения военной помощи Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter конгрессмена-республиканца Дона Бейкона.

Отмечается, что соответствующее решение Палата представителей США поддержала 353 голосами конгрессменов, против выступили 76.

«Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов проголосовала за продолжение предоставления военной поддержки Украине - 353 против 76», - отметил он.

Поделиться:
164

Актуально

Xроника

В Ханкенди началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского ...

Политика

Президент: Азербайджан - страна, развивающая зеленую энергетику

Политика

Баку и Исламабад обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Общество

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

В мире

Пашинян пригласил Пезешкиана в Армению

Вооруженные столкновения в Эс-Сувейде привели к гибели 940 человек

Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Орбан: Венгрия не примет сверстанный для Украины бюджет ЕС

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

В Украине заявили, что лица, убившие в Киеве по заданию ФСБ РФ украинского полковника, являлись гражданами Азербайджана - ФОТО

Авиаудары Израиля повлияли на экологию Тегерана

В Турции арестован главред издания, опубликовавшего карикатуры на пророков

Президенту Ирана пришлось пересесть на такси из-за разбавленного бензина

Последние новости

Президент: Азербайджан - страна, развивающая зеленую энергетику

Сегодня, 17:40

Президент Ильхам Алиев: Шушинский медиафорум уже приобрел статус традиционного

Сегодня, 17:33

Пашинян пригласил Пезешкиана в Армению

Сегодня, 17:30

В Ханкенди началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума - LIVE

Сегодня, 17:20

Вооруженные столкновения в Эс-Сувейде привели к гибели 940 человек

Сегодня, 17:15

Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Сегодня, 17:10

Орбан: Венгрия не примет сверстанный для Украины бюджет ЕС

Сегодня, 16:55

Сотрудники МЧС спасли тонущего молодого человека в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

Армянская церковь не обладает уровнем нравственности даже IT-компании: интересные аналогии от Пашиняна

Сегодня, 16:30

Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр

Сегодня, 16:15

В Гяндже избили до смерти 22-летнюю девушку, задержан ее отец

Сегодня, 15:55

До конца этого года в селе Тезебина Ходжалинского района будет построено 197 частных домов

Сегодня, 15:40

В Лос-Анджелесе более 20 человек пострадали при наезде автомобиля

Сегодня, 15:20

Баку и Исламабад обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Сегодня, 15:10

Восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на юге Ирана

Сегодня, 15:00

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

Сегодня, 14:40

Ребенок родился в самолете, летевшем из Стамбула в Ташкент

Сегодня, 14:25

AZAL вошел в пятерку лидеров авиационного рынка Грузии

Сегодня, 14:15

Марков: Шушинский медиа-форум - уникальная возможность услышать мнение лидера страны-победителя

Сегодня, 14:10

Азербайджанскую диаспору Подмосковья скорее всего распустят, заявляет ее глава

Сегодня, 14:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45