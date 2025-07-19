«Irshad» открыл магазин в See Breeze - ФОТО

Сеть магазинов «Irshad» продолжает уверенно расширяться.

Сеть магазинов «Irshad» продолжает расширять свою деятельность по всей стране, предлагая широкий ассортимент смартфонов, электроники и бытовой техники, выбор из более чем 40 000 наименований товаров и доступные цены. На этот раз компания представила покупателям свой 55-й магазин, отличающийся современным дизайном и идеальным расположением, и 27-й по счёту в Баку, на территории Sea Breeze – Lighthouse Mall. У жителей и гостей Sea Breeze будет возможность ознакомиться с богатым ассортиментом, выгодными условиями рассрочки и высоким уровнем обслуживания «Irshad».

Новый магазин предлагает покупателям широкий ассортимент товаров различных категорий - от смартфонов до телевизоров, бытовой техники и аксессуаров. Компания ия предлагает покупателям услуги профессиональной команды продавцов, а также комфортные и качественные покупки в безпроцентную рассрочку и без первоначального взноса и специальные сезонные акции. Кроме того, все товары можно будет приобрести по сниженной цене в рассрочку на 12 месяцев без процентов и комиссии в рамках специальной акции 19–20 июля приуроченной ко дню открытия магазина.

«Irshad» не ограничиваясь лишь продажами, также способствует росту занятости местного населения.

Компания обеспечивает рабочими местами, в основном, находящихся в поисках работы жителей, проживающих на территориях расположения недавно открытых магазинов. Такой подход способствует развитию регионов и является показателем социальной ответственнсти.

Отметим, что в ближайшее время в Тертере откроется новый магазин. Это не только расширит присутствие «Irshad» в регионах, но и повысит доступность и качество услуг для местных жителей.

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