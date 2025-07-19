Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, соответствующее предложение огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. «Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать», - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Источник: ТАСС