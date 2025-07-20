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В Азербайджане пройдет очередной экзамен по приему на госслужбу

First News Media08:48 - Сегодня
В Азербайджане пройдет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведёт тестовые экзамены для кандидатов, желающих поступить на государственную службу на должности административного управления (вид A, подгруппы AB и AC) и административного исполнения (вид B, подгруппы BA и BB).

Как сообщили в ГЭЦ, экзамены будут проводиться в два потока - в 11:00 и 16:00. Кандидаты должны прибыть не позднее чем за 15 минут до начала: после 10:45 и 15:45 допуск к экзамену невозможен.

На участие в экзамене зарегистрировались 1 627 человек.

Для допуска к экзамену необходимо иметь при себе следующие документы:

  • оригинал удостоверения личности;

  • пропуск на экзамен.

Экзамены пройдут в электронном формате с использованием компьютеров. Тестирование будет организовано в двух локациях - в Баку и Нахчыване.

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