Свыше 10 человек получили пищевое отравление в центре отдыха в Кюрдамире

В одном из центров отдыха Кюрдамира произошло массовое отравление.

Во время мероприятия более 10 гостей почувствовали недомогание после приема пищи, предварительно они отравились пищей.

Посетителей с симптомами отравления доставили машинами скорой помощи в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Все госпитализированные являются жителями Кюрдамирского района.

В стационар помещены:

Салимли Умуд Илькин оглу - 2010 года рождения

Ширалиева Фируза Шахталы гызы - 1992 года рождения

Ширалиева Айдан Мамед гызы - 2009 года рождения

Мамедова Кёнюль Ильгар гызы - 1992 года рождения

Оруджева Саадат Мехраб гызы - 2002 года рождения

Шамиев Мубариз Аннагы оглу - 1979 года рождения

Шамиева Самира Гара гызы - 1983 года рождения

Мамедов Рамиль Мохкам оглу - 1986 года рождения

Шамиев Умид Мубариз оглу - 2002 года рождения

Шамиева Хатун Мубариз гызы - 2006 года рождения

Аскерли Гурбан Низами оглу - 2010 года рождения

Султанлы Сехрая Интигам гызы - 2015 года рождения.

По факту ведутся проверки.