Хикмет Гаджиев: Во время 44-дневной войны Азербайджан подвергался массовой дезинформации

Во время 44-дневной войны Азербайджан подвергался массовой дезинформации.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая на III Глобальном медиафоруме в Шуше.

Он отметил, что азербайджанские журналисты и народ Азербайджана также боролись с этой ложной информацией:

«Против Азербайджана распространяются волны дезинформации. Как человечество, мы сталкиваемся с серьёзной проблемой - неспособностью контролировать социальные сети. Как только заходит речь о регулировании, сразу же появляются встречные аргументы. Однако сейчас существует необходимость в международном сотрудничестве и партнерстве в сфере регулирования искусственного интеллекта».