Иран провел успешные испытания ракеты-носителя Qased

Иран провел успешные суборбитальные испытания с использованием ракеты-носителя Qased для выведения спутников на орбиту, передает иранское агентство Tasnim.

«В понедельник утром были проведены суборбитальные испытания с использованием ракеты-носителя Qased с целью оценки ряда новых технологий, разработанных космическими промышленными компаниями Ирана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты испытания будут использованы для повышения эффективности запуска спутников и других космических аппаратов Ирана на орбиту Земли.