Антикоррупционная операция в Турции: 68 задержанных

Стамбульская прокуратура выдала ордера на взятие под стражу 68 человек в рамках расследования дела о коррупции в местном муниципалитете Бакыркёй.

В ходе рейдов во вторник утром задержаны 37 человек, в том числе 5 заместителей главы муниципалитета и 2 представителя местного совета, сообщает газета Cumhuriyet.

По информации издания, следствие выявило серьезный ущерб госбюджету при изучении материалов 42 тендеров, проведенных муниципалитетом в 2024-2026 годах. Расследование ведется по статьям турецкого УК «махинации при проведении тендеров», «вымогательство и взяточничество».

Правоохранители Турции в течение года провели серию крупных антикоррупционных расследований, в результате которых под стражу взяты мэры ряда городов, муниципальные чиновники, бизнесмены.