 Сборная Азербайджана U-15 встретится с Чили на ЧМ в Баку | 1news.az | Новости
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Сборная Азербайджана U-15 встретится с Чили на ЧМ в Баку

Редакция 1news10:55 - Сегодня
Сборная Азербайджана U-15 встретится с Чили на ЧМ в Баку

Сборная Азербайджана U-15 встретится с командой Чили в 1/16 финала Дивизиона C чемпионата мира и фестиваля U-15, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, команда под руководством Фамиля Халилова сыграет 28 октября на стадионе 7B Говсанского спортивного комплекса. Матч начнется в 11:30.

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с лучшим в противостоянии Беларусь - Гибралтар. Проигравшие команды также сыграют между собой.

Другие пары Лиги C:

11:30

  • Франция - Тринидад и Тобаго

  • Япония - Мозамбик

  • Бенин - Куба

  • Уганда - Йемен

  • Тунис - Намибия

  • Нигерия - Новая Каледония

  • Индонезия - Молдова

  • Таиланд - Афганистан

  • Панама - Казахстан

  • Гондурас - Индия

12:45

  • Вьетнам - Руанда

  • Венгрия - Малави

  • Люксембург - Либерия

  • Шотландия - Никарагуа

Азербайджан получил путевку в Дивизион C, заняв третье место в группе AF. Команда победила Тимор-Лестер (6:0), Андорру (1:0) и Израиль (3:1), но уступила Австралии (1:3) и Гаити (0:4). Сборная набрала 9 очков.

С 28 по 30 октября азербайджанская команда проведет еще пять матчей, доведя общее число игр на турнире до 10.

В чемпионате участвуют команды футбольных ассоциаций - членов ФИФА из 189 стран. Всего в рамках турнира пройдет около 1000 матчей.

Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Матчи проходят в Говсанском спортивном комплексе, а финал состоится в Baku Crystall Hall.

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