Сборная Азербайджана U-15 встретится с Чили на ЧМ в Баку
Сборная Азербайджана U-15 встретится с командой Чили в 1/16 финала Дивизиона C чемпионата мира и фестиваля U-15, проходящего в Баку.
Как сообщает Report, команда под руководством Фамиля Халилова сыграет 28 октября на стадионе 7B Говсанского спортивного комплекса. Матч начнется в 11:30.
Победитель этой пары в следующем раунде встретится с лучшим в противостоянии Беларусь - Гибралтар. Проигравшие команды также сыграют между собой.
Другие пары Лиги C:
11:30
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Франция - Тринидад и Тобаго
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Япония - Мозамбик
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Бенин - Куба
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Уганда - Йемен
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Тунис - Намибия
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Нигерия - Новая Каледония
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Индонезия - Молдова
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Таиланд - Афганистан
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Панама - Казахстан
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Гондурас - Индия
12:45
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Вьетнам - Руанда
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Венгрия - Малави
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Люксембург - Либерия
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Шотландия - Никарагуа
Азербайджан получил путевку в Дивизион C, заняв третье место в группе AF. Команда победила Тимор-Лестер (6:0), Андорру (1:0) и Израиль (3:1), но уступила Австралии (1:3) и Гаити (0:4). Сборная набрала 9 очков.
С 28 по 30 октября азербайджанская команда проведет еще пять матчей, доведя общее число игр на турнире до 10.
В чемпионате участвуют команды футбольных ассоциаций - членов ФИФА из 189 стран. Всего в рамках турнира пройдет около 1000 матчей.
Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Матчи проходят в Говсанском спортивном комплексе, а финал состоится в Baku Crystall Hall.