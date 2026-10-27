В Лаосе при загадочных обстоятельствах убили сына японского миллиардера

Стало известно о смерти Есихито Осимы — сына японского миллиардера Кэнсина Осимы, основавшего финансовую корпорацию SFCG.

Об этом сообщает издание Tokyo Reporter.

Есихито Осима возглавлял лизинговую компанию LALCO, работающую в Лаосе. По данным лаосского активиста Джозефа Акаравонга, около 21:10 14 октября сына миллиардера расстреляли на парковке жилого комплекса во Вьентьяне. Акаравонг опубликовал запись, сделанную камерой наблюдения, которая якобы запечатлела момент расправы.

О смерти Осимы 19 октября объявили на странице LALCO в соцсети. Причину смерти в сообщении не назвали, позже его удалили. Лаосские СМИ и правоохранительные органы информацию о случившемся пока не обнародовали.