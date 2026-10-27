Jay-Z выступит в перерыве Super Bowl в 2027 году - ВИДЕО

Американский рэпер Jay-Z станет главным исполнителем музыкального шоу в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) - Super Bowl LXI, который состоится 14 февраля 2027 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальное заявление NFL, Apple Music и Roc Nation.

Шоу пройдет на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, штат Калифорния. Трансляция мероприятия будет доступна на телеканалах ESPN и ABC, а также на платформе Disney+.

Для Jay-Z это станет первым выступлением в рамках шоу в перерыве Super Bowl. При этом с 2019 года его компания Roc Nation сотрудничает с NFL в организации музыкальной программы мероприятия и выборе исполнителей.

«От Reasonable Doubt до выступления на сцене Super Bowl - это был целый путь. 30 лет музыки, работы и культуры на одной из крупнейших сцен мира. Это продолжает оставаться моей мечтой», - заявил рэпер.

Jay-Z, настоящее имя которого Шон Картер, является одним из наиболее влиятельных представителей хип-хопа.

За свою карьеру он получил 25 премий «Грэмми». Среди наиболее известных его композиций - 99 Problems, Empire State of Mind и Hard Knock Life.

В 2026 году артист отмечает 30-летие своего дебютного альбома Reasonable Doubt, выпущенного в 1996 году.