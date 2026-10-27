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В центре Баку создаётся новый парк - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
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В центре Баку создаётся новый парк - ФОТО

В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в столице страны - Баку - создаются новые зелёные зоны, лесные массивы, парки отдыха и сады, а существующие зелёные территории расширяются.

Очередной парк в Баку создаётся в Насиминском районе, на улице 28 Мая, на территории, простирающейся до отеля The Ritz-Carlton Baku. Ранее на этом участке располагалось вагоноремонтное предприятие.

Площадь земельного участка, отведённого под строительство парка, составляет около 10 гектаров.

Согласно современному проекту, разработанному совместно зарубежными и опытными местными архитекторами, автомобильная дорога на улице Гусейна Расулбекова, которая в настоящее время проходит через центр территории, переносится к северо-западной границе парка. Также предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода-моста, который обеспечит проход в сторону парка от перекрёстка улиц 28 Мая и Гусейна Расулбекова.

Уже началось строительство подземной автомобильной парковки, предусмотренной проектом.

Кроме того, на территории парка будут обустроены спортивные площадки для разных возрастных групп, детские игровые и теннисные площадки, искусственные озёра, амфитеатр и резервуары для воды.

Для безопасного передвижения пешеходов будут созданы все необходимые условия: проложены пешеходные дорожки и велосипедные трассы, установлены декоративные камни и уложено гранитное покрытие.

На территории нового парка появятся обширные зелёные зоны, будут высажены новые деревья и кустарники, а также созданы разнообразные цветочные композиции.

Отметим, что создание этого парка является частью работы, проводимой главой государства по превращению столицы Азербайджана в город парков.

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