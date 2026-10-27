Заседание парламента Армении началось с инцидента между спикером и депутатом - ВИДЕО

Заседание Национального собрания Армении началось с небольшого инцидента - спикер парламента Рубен Рубинян отключил микрофон депутата "Сильной Армении" Эдгара Казаряна и вызвал сотрудников службы безопасности.

Об этом сообщают армянские медиа.

Казарян критиковал отношение председателя Национального собрания к депутатам. В ответ Рубинян заявил, что выступление не относится к повестке заседания, и потребовал прекратить речь. После того как Казарян продолжил выступление, спикер парламента вызвал сотрудников службы безопасности, чтобы они потребовали от депутата вернуться на место.