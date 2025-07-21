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Максимальный уровень опасности: Тайфун «Вифа» обрушился на Гонконг

First News Media17:44 - Сегодня
Максимальный уровень опасности: Тайфун «Вифа» обрушился на Гонконг

В воскресенье утром тайфун «Вифа» достиг южного Китая, вызвав в Гонконге штормовое предупреждение самого высокого уровня T10. Власти немедленно приняли меры: были отменены сотни авиарейсов, приостановлены занятия в школах и закрыты прибрежные участки.

Согласно данным Гонконгской обсерватории, по состоянию на 10:00 утра эпицентр тайфуна находился всего в 60 км к юго-востоку от города. Над восточным побережьем острова поднимались мощные волны, а южная часть региона оказалась под воздействием ураганных ветров, скорость которых превышала 118 км/ч.

«Ожидаются разрушительные порывы ветра. Жителям рекомендуется оставаться в безопасных местах и не покидать укрытия без крайней необходимости», - предупредили синоптики.

Тайфун «Вифа» также затронул китайские провинции Хайнань и Гуандун, где объявлен режим повышенной готовности. По информации агентства «Синьхуа», ожидается, что шторм в ближайшие часы выйдет на сушу в районе города Чжухай, а затем продолжит движение в сторону Вьетнама.

В международном аэропорту Гонконга было отменено около 500 рейсов, ещё 400 были отложены. Сотни пассажиров остались в терминалах, ожидая информации о дальнейших изменениях в расписании. Власти открыли временные убежища, где уже разместились десятки людей. По меньшей мере один человек обратился за медицинской помощью, и было зафиксировано более десяти случаев падения деревьев.

Также приостановлены занятия в школах и детских садах, отменены пригородные поезда, движение на открытых участках дорог ограничено.

Последний раз сигнал T10 в Гонконге активировали в сентябре 2023 года из-за супертайфуна Саола. «Вифа» стал первым мощным штормом, достигшим этого уровня в текущем году, подтвердив, что сезон тайфунов в Южно-Китайском море набирает силу.

Источник: TheGuardin


Джамиля Суджадинова

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