 Новый раунд переговоров России и Украины может пройти на этой неделе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Новый раунд переговоров России и Украины может пройти на этой неделе

First News Media09:45 - Сегодня
Новый раунд переговоров России и Украины может пройти на этой неделе

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти в среду или четверг, 23 или 24 июля, сообщает Independent türkce со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча будет включать «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов», пишет издание.

Как ожидается, стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ. Состав делегаций, время и место пока не раскрываются. Информация о месте, времени и составе делегации не разглашается.

Представители двух стран встречались в Стамбуле дважды: 16 мая и 2 июня. Россия и Украина, в частности, договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании.

Поделиться:
390

Актуально

Точка зрения

Никогда не сдаваться: Политико-дипломатическое значение речи Ильхама Алиева на III ...

Политика

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях против ...

Политика

Президент Азербайджана поздравил Короля бельгийцев с национальным праздником

Общество

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

В мире

По делу о теракте в «Крокус» в суде примет участие около 150 потерпевших

Чехия официально запретила коммунизм

Спецслужбы Германии фиксируют рост попыток шпионажа РФ

Ядерные переговоры между Ираном и странами Европы пройдут в Стамбуле

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Принц Саудовской Аравии скончался после 20 лет пребывания в коме - ФОТО

Ребенок родился в самолете, летевшем из Стамбула в Ташкент

У берегов Индонезии горит паром с 280 людьми на борту - ВИДЕО

В Иране произошло сильное землетрясение

Последние новости

По делу о теракте в «Крокус» в суде примет участие около 150 потерпевших

Сегодня, 12:22

Чехия официально запретила коммунизм

Сегодня, 12:15

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:10

Прилегающая к посольству Азербайджана в Киеве территория подверглась ракетному обстрелу - ФОТО

Сегодня, 12:06

Медиа-регулятор Азербайджана в I полугодии выявил 5 нарушений в работе телеканалов

Сегодня, 11:50

Президент Азербайджана поздравил Короля бельгийцев с национальным праздником

Сегодня, 11:30

На мосту «Koroğlu» произошла авария - ФОТО

Сегодня, 11:20

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

Сегодня, 11:17

Скончался первокурсник UNEC

Сегодня, 11:07

Спецслужбы Германии фиксируют рост попыток шпионажа РФ

Сегодня, 10:58

Ядерные переговоры между Ираном и странами Европы пройдут в Стамбуле

Сегодня, 10:45

Бабек Гулиев получил очередное назначение от УЕФА

Сегодня, 10:40

Начался третий день III Шушинского Глобального медиафорума

Сегодня, 10:35

Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки

Сегодня, 10:28

В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры

Сегодня, 10:24

DREAM FEST 2025 покажут в прямом эфире - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

Никогда не сдаваться: Политико-дипломатическое значение речи Ильхама Алиева на III Шушинском медиафоруме

Сегодня, 10:12

Румынские и болгарские СМИ: Президент Ильхам Алиев требует от России официального признания авиакатастрофы - ФОТО

Сегодня, 10:07

Китай заявил, что примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС против России

Сегодня, 10:00

В Бейлягане арестован таксист, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков и алкоголя

Сегодня, 09:54
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45