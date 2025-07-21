Новый раунд переговоров России и Украины может пройти на этой неделе

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти в среду или четверг, 23 или 24 июля, сообщает Independent türkce со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча будет включать «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов», пишет издание.

Как ожидается, стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ. Состав делегаций, время и место пока не раскрываются. Информация о месте, времени и составе делегации не разглашается.

Представители двух стран встречались в Стамбуле дважды: 16 мая и 2 июня. Россия и Украина, в частности, договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании.