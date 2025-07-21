 В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

First News Media12:10 - Сегодня
В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений против Азербайджана.

Как сообщает Report, процесс проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Напомним, что на предыдущем процессе потерпевшие дали показания.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Поделиться:
130

Актуально

Точка зрения

Никогда не сдаваться: Политико-дипломатическое значение речи Ильхама Алиева на III ...

Политика

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях против ...

Политика

Президент Азербайджана поздравил Короля бельгийцев с национальным праздником

Общество

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

Политика

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

Президент Азербайджана поздравил Короля бельгийцев с национальным праздником

Начался третий день III Шушинского Глобального медиафорума

Румынские и болгарские СМИ: Президент Ильхам Алиев требует от России официального признания авиакатастрофы - ФОТО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Уолтц затронул вопрос присоединения Азербайджана к Авраамовым соглашениям

Пашинян допустил возможность предварительного подписания мирного соглашения

Милли Меджлис выразил решительный протест против резолюции Палаты представителей Бельгии

Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона

Последние новости

По делу о теракте в «Крокус» в суде примет участие около 150 потерпевших

Сегодня, 12:22

Чехия официально запретила коммунизм

Сегодня, 12:15

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:10

Прилегающая к посольству Азербайджана в Киеве территория подверглась ракетному обстрелу - ФОТО

Сегодня, 12:06

Медиа-регулятор Азербайджана в I полугодии выявил 5 нарушений в работе телеканалов

Сегодня, 11:50

Президент Азербайджана поздравил Короля бельгийцев с национальным праздником

Сегодня, 11:30

На мосту «Koroğlu» произошла авария - ФОТО

Сегодня, 11:20

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

Сегодня, 11:17

Скончался первокурсник UNEC

Сегодня, 11:07

Спецслужбы Германии фиксируют рост попыток шпионажа РФ

Сегодня, 10:58

Ядерные переговоры между Ираном и странами Европы пройдут в Стамбуле

Сегодня, 10:45

Бабек Гулиев получил очередное назначение от УЕФА

Сегодня, 10:40

Начался третий день III Шушинского Глобального медиафорума

Сегодня, 10:35

Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки

Сегодня, 10:28

В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры

Сегодня, 10:24

DREAM FEST 2025 покажут в прямом эфире - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

Никогда не сдаваться: Политико-дипломатическое значение речи Ильхама Алиева на III Шушинском медиафоруме

Сегодня, 10:12

Румынские и болгарские СМИ: Президент Ильхам Алиев требует от России официального признания авиакатастрофы - ФОТО

Сегодня, 10:07

Китай заявил, что примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС против России

Сегодня, 10:00

В Бейлягане арестован таксист, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков и алкоголя

Сегодня, 09:54
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45