В эти дни на Земле ожидаются магнитные бури

23 и 24 июля на Земле возможны слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Telegram-канала Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Завтра, в среду (23 июля — ред.) возможны относительно продолжительные геомагнитные возмущения, пик которых придётся на уровень слабой магнитной бури минимального первого уровня. Магнитные бури также сохранятся в значительной степени 24 июля», — отмечается в сообщении.

Причиной магнитных бурь является корональная дыра среднего размера, расположенная сейчас примерно на линии Солнце-Земля.

«Ожидается умеренное увеличение плотности солнечного ветра, поэтому вероятность сильных геомагнитных бурь невелика. Вероятность достижения бурями второго и более высоких уровней оценивается в 6%. Общая продолжительность возмущений не должна превысить 2 дней», — говорится в отчёте.