 Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:10 - Сегодня
Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Очередная группа переселенцев, согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, прибыла в город Джебраил — семьи, отправившиеся в путь в утренние часы, вернулись в родные края.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в город Джебраил сегодня вернулись 53 семьи - 198 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы, прибывшие в город, воссоединились с родным краем со слезами радости на глазах. После теплой встречи они полюбовались красотами местной природы, проведенными здесь благоустроительными работами.

Вернувшиеся на свои исконные земли жители города Джебраил поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям.

Для размещения переселенных семей в Джебраиле созданы все условия в заново построенных жилых зданиях.

После встречи прибывших в Джебраил семей сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили им подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных объектов и предметов, а при возникновении подобных ситуаций сообщать об этом в надлежащие органы.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и др.

С радостью приняв ключи, семьи заселились в свои дома.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 50 тыс. человек.

К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

put images here

08:45

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в город Джебраил, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе возвращается 53 семьи – 198 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Поделиться:
645

Актуально

Точка зрения

В Шуше говорят - мир цитирует: Заявления Ильхама Алиева в центре глобального ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах ...

Общество

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в ...

Общество

Прокуратура расследует гибель рабочего в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

«Капуста» с сюрпризом: На таможне задержали фуру с марихуаной - ФОТО

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Автобусы, задержанные в Иране, прибывают в Нахчыван

С этой даты возобновляются автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку

Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана посетила Азербайджанский национальный музей ковра

Последние новости

Прокуратура расследует гибель рабочего в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:45

Утверждены изменения в закон «О госреестре недвижимого имущества»

Сегодня, 16:42

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

Сегодня, 16:40

Режиссер Хилал Байдаров возвращается на Венецианский фестиваль с фильмом о Шахе Исмаиле - ФОТО

Сегодня, 16:30

«Капуста» с сюрпризом: На таможне задержали фуру с марихуаной - ФОТО

Сегодня, 16:25

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:10

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах расследования крушения самолета AZAL

Сегодня, 16:02

В Шуше говорят - мир цитирует: Заявления Ильхама Алиева в центре глобального внимания

Сегодня, 15:55

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Сегодня, 15:52

Между Анкарой, Тель-Авивом и Москвой: внешняя политика Баку вне внешнего диктата

Сегодня, 15:40

В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения

Сегодня, 15:35

Незаконные постройки угрожают водоснабжению Баку - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Тбилиси внимательно следит за диалогом между Иреваном и Баку – глава МИД Грузии

Сегодня, 15:25

Nar принял участие в фестивале в Дашкесане - ФОТО

Сегодня, 15:20

Azercell поздравляет всех представителей СМИ со 150-летием национальной прессы Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Сегодня, 14:52

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге

Сегодня, 14:35

Азербайджан увеличил расходы на оборону и нацбезопасность более чем на 26%

Сегодня, 14:25

Погода на среду: В Баку ожидается до 37° тепла

Сегодня, 14:22

В Кремле назвали тему переговоров России и Украины в Стамбуле

Сегодня, 14:12
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45