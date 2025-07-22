Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Очередная группа переселенцев, согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, прибыла в город Джебраил — семьи, отправившиеся в путь в утренние часы, вернулись в родные края.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в город Джебраил сегодня вернулись 53 семьи - 198 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы, прибывшие в город, воссоединились с родным краем со слезами радости на глазах. После теплой встречи они полюбовались красотами местной природы, проведенными здесь благоустроительными работами.

Вернувшиеся на свои исконные земли жители города Джебраил поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям.

Для размещения переселенных семей в Джебраиле созданы все условия в заново построенных жилых зданиях.

После встречи прибывших в Джебраил семей сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили им подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных объектов и предметов, а при возникновении подобных ситуаций сообщать об этом в надлежащие органы.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и др.

С радостью приняв ключи, семьи заселились в свои дома.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 50 тыс. человек.

К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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08:45

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в город Джебраил, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе возвращается 53 семьи – 198 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.