Al Jazeera: в Газе за сутки из-за ударов Израиля погибли 65 палестинцев

Не менее 65 палестинцев погибли за минувшие сутки в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

По их сведениям, из 65 убитых 21 июля 11 погибли в ходе ударов по пунктам распределения гуманитарной помощи.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, свыше 900 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в Газе с марта, когда ее распределение началось через систему пунктов управляемого Израилем и США фонда.

Источник: ТАСС