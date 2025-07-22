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Al Jazeera: в Газе за сутки из-за ударов Израиля погибли 65 палестинцев

First News Media09:05 - Сегодня
Al Jazeera: в Газе за сутки из-за ударов Израиля погибли 65 палестинцев

Не менее 65 палестинцев погибли за минувшие сутки в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

По их сведениям, из 65 убитых 21 июля 11 погибли в ходе ударов по пунктам распределения гуманитарной помощи.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, свыше 900 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в Газе с марта, когда ее распределение началось через систему пунктов управляемого Израилем и США фонда.

Источник: ТАСС

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