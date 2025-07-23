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Карапетян подал 11 исков против окружения Пашиняна

First News Media13:57 - Сегодня
Карапетян подал 11 исков против окружения Пашиняна

Адвокаты главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна подали в суд 11 гражданских исков по обвинению в клевете и оскорблениях, восемь из них уже приняты к производству.

Об этом сообщил Sputnik Армения представитель защиты Вардан Алоян.

Ранее стало известно, что суд наложил арест на банковские счета депутата от правящей партии "Гражданский договор" Арсена Торосяна по иску бизнесмена Карапетяна. По информации СМИ, среди ответчиков также значатся пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян, заместитель руководителя аппарата премьера Тарон Чахоян, глава парламентской фракции ГД Айк Конджорян, политолог Арутюн Мкртчян, блогер Роман Багдасарян, Лусине Кесоян, Левон Ширинян и Рубен Меграбян.

"Некоторые дела еще ожидают рассмотрения. В ряде случаев судом наложен арест на имущество в размере 9 млн драмов (около $23 тыс), в том числе в отношении Арсена Торосяна и одного из блогеров", — сообщил Алоян.

По его словам, истцы требуют публичного извинения или опровержения заявлений, сделанных в социальных сетях либо с парламентской трибуны. Кроме того, группа компаний "Ташир" подала административный иск против мэрии Еревана.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он накануне выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне критических заявлений представителей власти в адрес ее высшего духовенства.

Карапетян вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент оперативно принял соответствующие законы. В отношении группы компаний "Ташир" были проведены обыски и аресты.

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