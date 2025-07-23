Пашинян объяснил, почему не женился на Анне Акопян

Поскольку в 1990-ых я занимался оппозиционной политической деятельностью, я понимал, что меня арестуют, будут судить, конфискуют имущество.

Я не женился лишь с одной целью – для защиты своей семьи. Об этом заявил в рамках кампании «Образование – это можно» премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

«Дом, который мы купили, был зарегистрирован на имя Анны, хотя мы приобрели его совместно. Я понимал, что со мной сделают. И думал о том, чтобы моим детям хотя бы было где жить. Иной причины того, что мы не женаты, нет», - заверил Пашинян.