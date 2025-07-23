Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Турции для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности «IDEF 2025», встретился с председателем Объединённого комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Как сообщили 1news.az в минобороны Азербайджана, на встрече, прошедшей в Стамбуле, было подчёркнуто, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии, сотрудничестве, а также культурной близости.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-пакистанского военного сотрудничества и обменялись мнениями о мерах, направленных на дальнейшее укрепление этих отношений.

В ходе беседы также были рассмотрены перспективы развития военного взаимодействия между двумя странами.