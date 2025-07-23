 Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

First News Media16:48 - Сегодня
Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Турции для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности «IDEF 2025», встретился с председателем Объединённого комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Как сообщили 1news.az в минобороны Азербайджана, на встрече, прошедшей в Стамбуле, было подчёркнуто, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии, сотрудничестве, а также культурной близости.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-пакистанского военного сотрудничества и обменялись мнениями о мерах, направленных на дальнейшее укрепление этих отношений.

В ходе беседы также были рассмотрены перспективы развития военного взаимодействия между двумя странами.

Поделиться:
238

Актуально

Точка зрения

Когда прорвало: почему Москва внезапно решила демонизировать Азербайджан

Общество

Скончался военнослужащий Госпогранслужбы

Xроника

Ильхам Алиев распорядился о ремонте автодорог в Шамкирском районе

Общество

Азербайджан экстрадировал в Казахстан обвиняемого в убийстве и разбое

В мире

Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

70-летнюю израильтянку заподозрили в планах убить Нетаньяху

В России принудительные работы перестали быть альтернативой заключению

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

Выбор редактора

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Новости для вас

На Камчатке произошло шестое подряд землетрясение - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

ЕС хочет утроить сбор за въезд для иностранцев

Бронзовый призер Олимпиады из Норвегии погиб в результате удара молнии

В России предложили ввести карантин для прибывающих мигрантов

Последние новости

Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

Сегодня, 19:15

Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Объявлены имена победителей пятого конкурса «Восхождение»

Сегодня, 18:47

От имени ряда госдеятелей распространены не соответствующие действительности заявления

Сегодня, 18:32

Азербайджанский таэквондист победил армянского спортсмена на Олимпийском фестивале

Сегодня, 18:17

Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

Сегодня, 18:05

Меняется схема движения двух регулярных автобусных маршрутов

Сегодня, 18:02

Зеленский: Украина на переговорах будет настаивать на полном прекращении огня

Сегодня, 17:45

В этом районе Азербайджана отменили пышные поминки

Сегодня, 17:39

В Сабаильском районе перекроют дорогу на два дня

Сегодня, 17:35

Готов первый особняк BVLGARI в Бодруме – ФОТО

Сегодня, 17:32

Разбойное нападение на кафе в Балакене

Сегодня, 17:12

70-летнюю израильтянку заподозрили в планах убить Нетаньяху

Сегодня, 16:58

В России принудительные работы перестали быть альтернативой заключению

Сегодня, 16:52

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

Сегодня, 16:48

​​​​​​​ООН готовится к историческому решению по ответственности государств за ущерб климату и окружающей среде

Сегодня, 16:30

После обращения Трампа Coca-Cola согласилась изменить рецепт напитка

Сегодня, 16:27

С этой даты начинается электронная подача документов для магистрантов

Сегодня, 16:21

Костер из контрацептивов решили устроить в Европе

Сегодня, 16:14

Минфин обнародовал размер госдолга по состоянию на первое полугодие

Сегодня, 16:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45