СМИ: Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Баку

Очередной раунд международных переговоров по Сирии пройдет в Баку.

Об этом сообщает саудовский телеканал Аль-Хадас со ссылкой на источники.

Отмечается, что ожидается визит израильской делегации в Азербайджан с целью финализировать договоренности с сирийской стороной.

Газета “Аль-Арабия” сообщила о возобновлении каналов связи по вопросам безопасности между Израилем и Сирией при посредничестве США и поддержке Турции. Согласно сообщению, Турция и Сирия ведут переговоры о статусе курдского, друзского и алавитского меньшинств, а также о региональном взаимопонимании, включающем в себя и роль Израиля.

Издание также сообщает, что израильская делегация отправится на переговоры в Азербайджан, дабы окончательно урегулировать вопрос спора вокруг Эс-Сувейды.

При этом Израиль не взял на себя обязательства прекратить атаки на Сирию и настаивает на создании широкой демилитаризованной буферной зоны вдоль линии прекращения огня, установленной в 1974 году, протяженностью около 80-ти километров и глубиной от полукилометра до 10-ти километров.

Источник: Report