Армения отдаст приоритет собственным законам в национализации «Электросетей» - ОБНОВЛЕНО

Армения будет руководствоваться законодательством республики и международными договорами в вопросе национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному ранее в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Армении в связи с решением арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 июля.

В правительстве Армении заверили, что "объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний".

"С уважением относясь к мерам обеспечения, применяемых решениями иностранных арбитражей, в то же время все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения решений арбитражей", - заявили в кабмине Армении.

Источник: ТАСС

11:53

Российский бизнесмен Самвел Карапетян и его семья выиграли срочный арбитражный процесс против правительства Республики Армения касательно национализации компании "Электрические сети Армении".

Об этом говорится в заявлении Совета по защите Самвела Карапетяна, опубликованном на странице в Facebook, передает ТАСС

В заявлении команды адвокатов отмечается, что семья Карапетян инициировала рассмотрение дела в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в порядке, установленном Соглашением о поощрении и защите инвестиций, подписанным 18 января 1995 года между правительством Армении и правительством Кипра. В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Армении.

"22 июля 2025 года срочный арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал Республику Армения воздержаться от применения положений недавно принятых законов Республики Армения "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к закрытому акционерному обществу "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по изъятию закрытого акционерного общества "Электрические сети Армении", - говорится в заявлении.