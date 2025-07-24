Спасен мужчина, пересекавший море из Марокко в Испанию в ластах и надувном круге - ВИДЕО

Мужчину, который, как предполагается, пытался нелегально добраться до Испании из Марокко с помощью надувного круга и плавательных ласт, обнаружили в море и спасли в 13 морских милях от побережья Коста-дель-Соль.

Инцидент произошёл 16 июля недалеко от города Бенальмадена в автономном сообществе Андалусия. По информации испанских СМИ и береговой охраны, мужчина был замечен в открытом море в момент, когда частное судно совершало манёвр вокруг кормы нефтяного танкера. Экипаж обратил внимание на одинокую фигуру, движущуюся на волнах, и немедленно приступил к спасательной операции.

Спасённый находился в тяжёлом физическом состоянии, был обезвожен, переохлаждён и дезориентирован. После подъёма на борт ему оказали первую помощь, предоставили воду и тепло, а затем передали представителям береговой охраны, которые доставили его в порт для дальнейшего медицинского осмотра и проверки документов.

По предварительным данным, мужчина начал своё плавание с северного побережья Марокко и рассчитывал самостоятельно достичь Испании. На данный момент его личность не раскрывается. Испанские миграционные службы начали проверку с целью установить, имел ли он право на въезд в страну и какие были мотивы столь опасного маршрута.

Представители испанской береговой охраны в очередной раз предупредили об угрозах, связанных с нелегальными морскими переходами. «Использование нестабильных плавсредств и отсутствие средств безопасности создают критически опасные условия, особенно в водах, где активное судоходство и переменчивая погода», - подчеркнули в службе.

Источник: TheGuardin

Джамиля Суджадинова