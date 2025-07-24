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«Мерзкое существо»: спикер НС Армении резко высказался о Маргарите Симоньян

First News Media12:03 - Сегодня
«Мерзкое существо»: спикер НС Армении резко высказался о Маргарите Симоньян

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с жестким заявлением в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян, обвинив ее в систематических попытках вмешательства во внутренние дела Армении и распространении дезинформации.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Еще одно мерзкое существо из цирка уродцев, которое сегодня орудует на территории России, не перестает соваться в суверенные дела нашей страны. Апеллируя своими армянскими корнями и одновременно не имея ничего общего с Арменией и армянским народом, кроме фамилии, которая заканчивается на «ЯН», - то и дело выскакивает в медиапространстве, оскорбляет руководство Армении, призывает людей на митинг в нашей стране, призывает свергнуть власть. И распространяет ложь, одновременно угрожая стране и людям.

Как вы, уверен, уже догадались, речь о Симоньян (кстати, в армянском языке нет мягкого знака), которая вот тут, например, распространяет очередную ложь, ссылаясь на несуществующих авторов неизвестной газеты о несуществующем документе.

Вообще, впечатление, что в вышеупомянутом цирке стартовала олимпиада. Под лозунгом:

Лживее

Мерзче

Ниже

А Симоньян борется за очередную золотую медаль.

А на самом деле это - лишь еще одно проявление той самой гибридной войны против нашей страны.

Скоро в нашей стране выборы, и тявканье с пеной у рта в нашу сторону будет расти с каждым днем, а в конце просто эта пасть - заскулив - раз и навсегда захлопнется», - написал Ален Симонян.

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