ФРГ не намерена «в краткосрочной перспективе» признавать Палестину
Кабинет министров Германии не намерен в краткосрочной перспективе признавать Государство Палестина по примеру Франции.
Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Правительство по-прежнему считает признание палестинского государства одним из последних шагов на пути к реализации решения о создании двух государств», - отметил он. «Так что оно не планирует в краткосрочной перспективе признавать палестинское государство», - подчеркнул Корнелиус.
Ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.
Источник: ТАСС
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