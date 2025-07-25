ФРГ не намерена «в краткосрочной перспективе» признавать Палестину

Кабинет министров Германии не намерен в краткосрочной перспективе признавать Государство Палестина по примеру Франции.

Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Правительство по-прежнему считает признание палестинского государства одним из последних шагов на пути к реализации решения о создании двух государств», - отметил он. «Так что оно не планирует в краткосрочной перспективе признавать палестинское государство», - подчеркнул Корнелиус.

Ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.

Источник: ТАСС