ЦАХАЛ ликвидировала главу контртеррористического подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу контртеррористического подразделения палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии.

"В начале этой недели силы ЦАХАЛ нанесли удар в северной части сектора Газа, ликвидировав террориста Амджада Шаэра, главу управления контрразведки в главном аппарате безопасности ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Шаэр в том числе отвечал за безопасность высокопоставленных членов движения как на территории анклава, так и за его пределами.