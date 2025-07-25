Великое возвращение: В агдамском селе Хыдырлы 60 семьям вручены ключи от их домов - ФОТО

Группа переселенцев, отправившаяся в родной край 25 июля, прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 60 семьям, состоящим из 232 человек, были вручены ключи от новых частных жилых домов. В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Жители, вернувшиеся на родину, выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой душ наших шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек.

К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.