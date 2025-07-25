В Индии при обрушении крыши школы погибли четыре ребенка

По меньшей мере четыре ребенка погибли в результате обрушения крыши здания начальной школы в северо-западном индийском штате Раджастхан.

Об этом сообщило агентство ANI.

«В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли 3-4 ученика. Многие учащиеся получили травмы», - приводит агентство слова полицейского Амита Кумара.

Сообщается, что в результате инцидента более 60 детей могли оказаться под завалами. Ведутся спасательные работы.