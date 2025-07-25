В Таиланде не исключили полномасштабную войну с Камбоджей

Столкновения на границе между Таиландом и Камбоджей могут перерасти в войну.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай, передает РИА Новости.

25 июля в ВС Таиланда заявили, что камбоджийская сторона обстреливает гражданское население из реактивных систем залпового огня «Град».

Отмечается, что войска Таиланда отвечают «адекватно» в соответствии с оперативной обстановкой.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства.

14 гражданских и один военнослужащий погибли в Таиланде из-за ударов со стороны Камбоджи.

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.