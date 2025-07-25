Казахстан призвал к совместным мерам для спасения Каспия

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов призвал прикаспийские государства скоординировать усилия для спасения Каспийского моря.

Как отметил Бектенов на международной экологической конференции на Алтае, с начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исторический институт Каспийского моря.

"К сожалению, прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные, скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", – сказал Бектенов.

По словам главы казахстанского правительства, такие инициативы, как создание новых мониторинговых центров, запуск совместных программ по сохранению уникальной природы Приаралья, а также организация экспедиций с участием экологов и специалистов по биоразнообразию, подтверждают готовность стран Центральной Азии к совместным действиям, направленным на преодоление экологических вызовов.

Как отметил Бектенов, несмотря на возникающие природные и климатические вопросы, Казахстан стремится решать их на основе взаимопонимания и добрососедства. Мы готовы делиться опытом и работать в духе партнерства.