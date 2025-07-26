СМИ: Россия наращивает военное присутствие в Армении

Россия значительно усиливает 102-ю военную базу в Армении.

Об этом пишет Грапарак.

Отмечается, что в последние недели на базу в Гюмри завозится большое количество военной техники и боеприпасов. Ежедневно приземляется несколько грузовых самолетов с военным грузом.

Цель поставок неизвестна, но выдвигаются различные гипотезы. Согласно одной из версий, Москва таким образом готовится к «возможным изменениям в регионе».

Также утверждается, что армянские власти осведомлены о происходящем, но не комментируют ситуацию публично.