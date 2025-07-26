СМИ: Россия наращивает военное присутствие в Армении
Россия значительно усиливает 102-ю военную базу в Армении.
Об этом пишет Грапарак.
Отмечается, что в последние недели на базу в Гюмри завозится большое количество военной техники и боеприпасов. Ежедневно приземляется несколько грузовых самолетов с военным грузом.
Цель поставок неизвестна, но выдвигаются различные гипотезы. Согласно одной из версий, Москва таким образом готовится к «возможным изменениям в регионе».
Также утверждается, что армянские власти осведомлены о происходящем, но не комментируют ситуацию публично.
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