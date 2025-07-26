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Израиль ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлах» в Ливане

First News Media19:25 - Сегодня
Израиль ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлах» в Ливане

Израильские военные нанесли новый удар по Ливану.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, целью атаки являлась ликвидация "высокопоставленного командира" шиитского движения "Хезболлах" Али Абд аль-Кадера Исмаила. Удар был нанесен в районе Бинт-Джбейля на юге Ливана.

Ликвидированный "участвовал в восстановлении террористического потенциала" "Хезболлах", а его действия представляли собой "грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, отметили в пресс-службе.

Источник: ТАСС

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