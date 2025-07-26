МВД: За сутки задержаны 81 человек, находившихся в розыске

В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 15 преступлений, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, в общей сложности были задержаны 81 человек, находившихся в розыске, в том числе 61 должника.

Кроме того, выявлено 32 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 7 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Также были задержаны 53 человека, подозреваемых в совершении различных преступлений.