Жаркая погода увеличила риск лесных пожаров - предупреждение МЧС

На фоне жаркой и засушливой погоды в Азербайджане участились случаи отдыха граждан в лесах и пригородных зонах, что повышает риск возникновения пожаров.

Как сообщает 1news.az, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с предупреждением о повышенной пожарной опасности в связи с массовым выездом граждан на природу.

В обращении подчеркивается, что проведённый анализ показал: причиной большинства лесных пожаров становится пренебрежительное отношение некоторых граждан к элементарным правилам пожарной безопасности и безответственное поведение.

«Следует помнить, что даже малейшая неосторожность может привести к тяжёлым последствиям для лесных массивов, флоры и фауны, окружающей среды и в целом для общества», — говорится в сообщении МЧС.

Министерство призывает граждан, особенно тех, кто живёт вблизи лесных массивов или отдыхает на природе, строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Согласно рекомендациям МЧС:

Костры разрешается разводить только в специально отведённых местах.

Перед этим необходимо оценить пожароопасность местности — не выбирать участки с сухой травой, кустарником или древесными остатками.

Территория вокруг костра должна быть очищена от сухой растительности на радиусе 0,5–1 метра.

Костёр не должен оставаться без присмотра, а перед уходом его нужно полностью потушить.

Также запрещено разжигать огонь в ветреную погоду. Министерство напоминает, что непотушенный окурок, спичка, выброшенные стеклянные предметы и материалы, пропитанные горючими жидкостями, могут привести к пожару.

МЧС призывает всех соблюдать осторожность и беречь природу.