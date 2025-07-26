Жаркая погода увеличила риск лесных пожаров - предупреждение МЧС
На фоне жаркой и засушливой погоды в Азербайджане участились случаи отдыха граждан в лесах и пригородных зонах, что повышает риск возникновения пожаров.
Как сообщает 1news.az, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с предупреждением о повышенной пожарной опасности в связи с массовым выездом граждан на природу.
В обращении подчеркивается, что проведённый анализ показал: причиной большинства лесных пожаров становится пренебрежительное отношение некоторых граждан к элементарным правилам пожарной безопасности и безответственное поведение.
«Следует помнить, что даже малейшая неосторожность может привести к тяжёлым последствиям для лесных массивов, флоры и фауны, окружающей среды и в целом для общества», — говорится в сообщении МЧС.
Министерство призывает граждан, особенно тех, кто живёт вблизи лесных массивов или отдыхает на природе, строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Согласно рекомендациям МЧС:
Костры разрешается разводить только в специально отведённых местах.
Перед этим необходимо оценить пожароопасность местности — не выбирать участки с сухой травой, кустарником или древесными остатками.
Территория вокруг костра должна быть очищена от сухой растительности на радиусе 0,5–1 метра.
Костёр не должен оставаться без присмотра, а перед уходом его нужно полностью потушить.
Также запрещено разжигать огонь в ветреную погоду. Министерство напоминает, что непотушенный окурок, спичка, выброшенные стеклянные предметы и материалы, пропитанные горючими жидкостями, могут привести к пожару.
МЧС призывает всех соблюдать осторожность и беречь природу.