В США из-за резкого маневра самолета пострадали бортпроводники

Американский самолет Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines совершил резкий маневр в воздухе, чтобы избежать столкновения с другим бортом, в результате чего пострадали две стюардессы, сообщает издание PYOK со ссылкой на источники.

«Пилоты самолета, следовавшего из Бербанка (Калифорния) в Лас-Вегас, пришлось совершить самое безумное пикирование в воздухе, чтобы избежать столкновения с другим самолетом. Многие из нас вылетели из своих кресел примерно на 20 секунд, даже те, кто был пристегнут ремнями безопасности» , — приводит издание слова одного из пассажиров Боинга.

Уточняется, что в результате резкого маневра две бортпроводницы получили травмы головы, после того, как их подбросило к потолку. Как сообщил PYOK представитель авиакомпании-перевозчика, стюардессам была оказана необходимая медицинская помощь. Информации о пострадавших пассажирах не поступало. Федеральное авиационное управление СШАначало расследование инцидента.