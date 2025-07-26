В Турции наступила аномальная жара

Температура воздуха в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50°C.

Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

По информации журналистов, 24 июля как минимум в 38 городах страны была зафиксирована температура воздуха более 40°C. В частности, речь идет об Анкаре и Анталье.

«Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте — 49,1°C, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак — 48,8°C», — говорится в материале.

При этом 25 июля жарче всего было в городе Силопи на востоке Турции. Здесь столбики термометров показывали 49,9°C.

Согласно прогнозу Генерального управления метеорологии, аномальная жара будет держаться на территории республики до 2 августа. В этот период температура воздуха будет превышать средние показатели сезона на 7–12°C.