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«Правая рука» Оджалана Вейси Акташ вышел на свободу спустя 31 год

First News Media13:00 - Сегодня
«Правая рука» Оджалана Вейси Акташ вышел на свободу спустя 31 год

Вейси Акташ, "правая рука" отбывающего пожизненное заключении лидера террористической группировки РКК Абдуллы Оджалана, вышел на свободу.

Как сообщают турецкие СМИ, Акташ вышел на свободу после того как провел в тюрьме 31 год и 3 месяца по приговору о пожизненном заключении. Вейси Акташ был арестован в 1994 году за свою деятельность в рядах РКК.

С 2015 года он содержался в тюрьме Имралы вместе с лидером РКК Абдуллой Оджаланом. Акташ был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в попытке "отделения части территорий, находящейся под государственным суверенитетом, от государственного управления".

Напомним, что террористическая организация РКК уже объявила о самороспуске, а ее члены начали сдавать оружие.

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