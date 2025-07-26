МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24, магнитная лента уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

"В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась", - сообщили в МАК.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СКРФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.

"Черные ящики" разбившегося самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявшего рейс из Благовещенска в Тынду 24 июля, доставлены в Москву ночью 25 июля, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

"В полночь 25 июля 2025 года председателем МАК доставлены в Москву бортовые самописцы с самолета Ан-24 RA-47315", - сообщили в МАК.

Источник: РИА Новости