Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается стабильно тяжелым.

Об этом Report сообщил главный врач Центральной клинической больницы Баку Кямран Мусаев.

По его словам, лечение певца продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, что 23 июля народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Из-за критически тяжелого состояния он был эвакуирован в столичное медицинское учреждение.