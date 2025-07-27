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Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается стабильно тяжелым

First News Media15:20 - Сегодня
Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается стабильно тяжелым

Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается стабильно тяжелым.

Об этом Report сообщил главный врач Центральной клинической больницы Баку Кямран Мусаев.

По его словам, лечение певца продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, что 23 июля народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Из-за критически тяжелого состояния он был эвакуирован в столичное медицинское учреждение.

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