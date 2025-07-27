Министр обороны Израиля пригрозил Хаменеи

Министр обороны Израиля Исраэль Кац через месяц после прекращения огня, достигнутого в ходе 12-дневной войны с Ираном, пригрозил Верховному лидеру Ирана аятолле Сейиду Али Хаменеи.

Как сообщает «The Times of Israel», об этом Кац рассказал в ходе поездки на авиабазу Рамон на юге Израиля.

«Я хочу донести четкое послание до диктатора Хаменеи: если вы продолжите угрожать Израилю, то наша длинная рука снова дотянется до Тегерана с еще большей силой, и на этот раз лично до вас. Не угрожайте, иначе это плохо кончится для вас», - отметил Кац.