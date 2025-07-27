На востоке Конго совершено нападение на церковь, убиты более 40 человек

Боевики из экстремистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС) убили в поселке Команда в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) более 40 человек, 20 из которых были убиты внутри церкви.

Об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Вооруженная группа атаковала поселок в ночь на 27 июля, отмечает она. Убиты 43 человека, включая 20 прихожан, которые находились внутри храма на ночной молитве. Боевики подожгли несколько общественных зданий и частных домов.

Конголезские правительственные части и подразделения армии Уганды, находящиеся в провинции Итури по согласованию с правительством ДРК, ведут поиск боевиков.