Брат Национального героя Азербайджана: Смерть избавила мою мать от страданий - ОБНОВЛЕНО

«В последнее время у моей матери были проблемы со здоровьем».

Об этом сообщил АПА сын Дурсун Гасымовой, брат Национального героя Азербайджана Натига Гасымова Нофель Гасымов.

Он сказал, что его мать была серьезно больна:

«Сегодня примерно в 18 часов моя мама скончалась. В последнее время она не могла ходить, ее состояние ухудшалось с каждым днем. Она не встала с постели, была серьезно больна. Говорили, что ей нужно ампутировать обе ноги. Позднее врачи даже ампутацию не рекомендовали. Они сказали, что она слишком стара, не выдержит боли».

Нофель Гасымов добавил, что его мать очень болела в последние дни: «Смерть избавила ее от страданий. Она так страдала, что это невозможно передать словами».

18:51

Мать Национального героя Азербайджана Натига Гасымова, Дурсун Гасымова умерла в возрасте 83 лет.

Как сообщает АПА, Дурсун Гасымова 1942 года рождения скончалась сегодня в Гяндже.

Она будет похоронена завтра в Гяндже.