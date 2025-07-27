Иранским депутатам запретили пользоваться телефонами в парламенте

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф запретил депутатам использовать мобильные телефоны в здании законодательного органа.

Об этом сообщают иранские СМИ.

По мнению спикера, телефоны отвлекают парламентариев от выполнения их прямых обязанностей и мешают сосредоточиться на работе.

Однако решение вызвало критику со стороны части депутатов. Противники запрета утверждают, что мобильные устройства, напротив, помогают им эффективно выполнять свои функции, позволяя поддерживать постоянную связь с избирателями.