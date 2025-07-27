Зеленский и Макрон обсудили возможную встречу с Путиным

Украина ожидает ответа России на предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа, на ней обязательно должны присутствовать представители Европы.

Как передает УНИАН, об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Отмечается, что глава Украины проинформировал о результатах третьего раунда переговоров с российской стороной в Стамбуле, в частности о достигнутой договоренности относительно нового обмена пленными.

"Украина ожидает ответа России на предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. Украина и Франция имеют общую позицию: на ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - говорится в сообщении.