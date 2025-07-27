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Нетаньяху: Израиль уничтожит ХАМАС, ООН распространяет ложь о нас

First News Media22:11 - 27 / 07 / 2025
Нетаньяху: Израиль уничтожит ХАМАС, ООН распространяет ложь о нас

Израиль достигнет всех своих военных целей, добьется полной победы, а также уничтожит радикальное палестинское движение ХАМАС.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, записанном им во время посещения авиабазы Рамон израильских ВВС.

Он отметил, что борьба будет продолжена: «Мы продолжим действовать, пока не достигнем всех наших военных целей, до полной победы. Мы достигнем своей цели, мы уничтожим ХАМАС. Для достижения этой цели, а также освобождения заложников мы ведем боевые действия и переговоры. Наряду с этим, как в ходе боевых действий, так и во время переговоров Израиль обеспечивает минимально необходимый уровень гуманитарных поставок в сектор Газа».

Нетаньяху добавил, что это делалось и раньше: «Но ООН распространяет ложь об Израиле, утверждая, что Израиль не дает возможности ввозить гуманитарную помощь. Это неправда».

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