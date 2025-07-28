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Путин и Трамп могут встретиться в Китае

First News Media14:10 - Сегодня
Путин и Трамп могут встретиться в Китае

Если американский лидер Дональд Трамп примет решение посетить Китай, когда там будет президент России Владимир Путин, то их встречу нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай - ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государства окажутся в одном городе", - сказал Песков журналистам.

Он также еще раз подчеркнул, что пока никаких конкретных наработок и действий по подготовке такой встречи не ведется.

Источник: РИА Новости

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